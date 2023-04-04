خبير إقتصادي: اتفاق أربيل وبغداد سينعش أسواق العمل ويُقلّل البطالة

أربيل (كوردستان24)- قال الخبير الاقتصادي جيهانكير غولبي اليوم الثلاثاء، ان الاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومتي بغداد واربيل، يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على سوق العمل والتقليل من نسبة البطالة.

وقال جيهانكير غولبي، لكوردستان 24، ان وفدا من حكومة إقليم كوردستان، يُجري زيارات الى العاصمة الإتحادية منذ اشهر، للتفاوض والتوصل الى اتفاق جديد، سواء بالنسبة لقانون النفط والغاز أو قانون الموازنة المالية وحصة الإقليم منها.

وأكد غولبي ان الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الثلاثاء، بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ورئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، سيؤثر -في حال تم تطبيقه- بشكل إيجابي على انتعاش أسواق العمل والتقليل من نسبة البطالة، وزيادة عدد المشاريع الخدمية.

ووُقِّع اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، اتفاقية النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بحضور رئيس الإقليم مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ورحب برلمان إقليم كوردستان بالاتفاق بين الجانبين.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إن الاتفاقية مهمة للعراق بأكمله، مهنئا في الوقت نفسه السوداني وعموم الشعب العراقي بتوقيع الاتفاق.