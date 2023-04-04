خليل غازي: اتفاق أربيل - بغداد سيؤثر إيجابيا على إقليم كوردستان وعموم العراق

أربيل (كوردستان24)- قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، خليل غازي يوم الثلاثاء، ان الاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية، سيكون له تأثير إيجابي على الإقليم وعموم العراق.

ووُقِّع اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، اتفاقية النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بحضور رئيس الإقليم مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال غازي لكوردستان 24، انه بموجب الاتفاق فإن صادرات النفط ستبدأ قريبا بموجب الاتفاق، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاق سيكون له تأثير إيجابي على إقليم كوردستان والعراق.

وأضاف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، ان من شأن هذا الاتفاق أن يُسهل تمرير مشروع قانون الموازنة المالية من قبل مجلس النواب.

وبموجب هذا الاتفاق فإنه سيتم استئناف صادرات نفط الإقليم، وهو اتفاق مؤقت لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية أو قانون النفط والغاز.