الرئيس بارزاني يوجّه الشكر للسوداني ويصف اتفاق أربيل - بغداد بـ"التاريخي"

أربيل (كوردستان24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني الثلاثاء 4 نيسان ابريل، الشكر لرئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني لجهوده لإنجاح الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، واصفا إياه بـ"الإتفاق التاريخي".

وخلال مكالمة هاتفية، وصف الرئيس بارزاني توقيع اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن صادرات النفط بأنه خطوة تاريخية. كما شكر رئيس الوزراء العراقي على جهوده لحل المشاكل والنجاح في الاتفاق المهم.

وأضاف الرئيس بارزاني "إذا كانت هناك إرادة حسنة لحل الخلافات فإن المشاكل سيتم حلها بسهولة"، فيما أعرب عن أمله في أن يكون الاتفاق بوابة لحل جميع القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وخلال المكالمة الهاتفية نفسها، أكد الرئيس بارزاني مجددا دعمه لجهود رئيس الوزراء الاتحادي العراقي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن إبرام اتفاق مبدئي على استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، بعد تعليقه الأسبوع الماضي، على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط العراقية الاتحادية.