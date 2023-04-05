ترامب يدفع ببراءته أمام محكمة جنائية في نيويورك

أربيل (كوردستان 24)- غادر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، محكمة مانهاتن الجنائية، بعد قرار القاضي بالإفراج عنه.

ومثّل ترامب أمس الثلاثاء، أمام القضاء، بعد توجيه 34 تهمة جنائية، بعضها ناشئ عما يعرف بمدفوعات الصمت لعام 2016، حيث دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

ويعتبر ترامب، في هذا المثول أمام القضاء، أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة، يواجه اتهامات جنائية، في محاكمة ينقسم حولها الأميركيون وتشدّ اهتمامهم.

ويتوقع مراقبون أن هذا الحدث غير المسبوق قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، ما يثير مخاوف أمنية، تتمثل في تخطيط أنصار ترامب المتشددين، للتظاهر في نيويورك.

وكان ترامب قبل دخوله المحكمة، نشر على منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها "تروث سوشال": "لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا".

ورغم وجود الكثير من الكاميرات، في محيط مقر إقامته، في برج ترامب في نيويورك، وحول محكمة مانهاتن، فإنها لم ترصد لحظة خروجه أو وصوله للمحكمة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن مثول ترامب أمام المحكمة ليس محل تركيز الرئيس جو بايدن، منافسه في انتخابات 2020.

لكنه لفت إلى أن بايدن قد يشاهد مثول ترامب أمام المحكمة في وقتٍ لاحق، كجزء من متابعته للأخبار.