سیاسة

العراق يدين اقتحام القوات الإسرائيلية لباحة المسجد الأقصى

author_image سوار أحمد
العراق العراق المسجد الأقصى اسرائيل

أربيل (كوردستان24)- دان مجلس الوزراء الإتحادي اليوم الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية، ساحة المسجد الأقصى واعتقال عدد من الأشخاص.

وجاء في بيان للمجلس، "يرفض العراق حكومة وشعباً، ما قامت به زمر الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام لباحة المسجد الأقصى في القدس الشريف، قلب فلسطين المحتلة، ليلة أمس الثلاثاء، وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلّين المعتكفين العزّل، وهم يؤدون صلواتهم ويحيون ليالي رمضان المبارك".

ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي، إلى "ردع هذه الأعمال الشائنة، التي لا تقيم وزناً لدين أو حرمة لمسجد، أو اعتباراً للناس العزّل، وأن يكون للمنظمات الدولية موقف واضح بشأن هذه الانتهاكات السافرة، والانتقامية من الشعب الفلسطيني الشقيق".

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية ليل الثلاثاء الأربعاء المسجد الأقصى لطرد من وصفتهم بـ"مثيري الشغب" الذين أدخلوا "مفرقعات نارية وعصيا وحجارة" وأوقفت أكثر من 350 شخصا في الحرم القدسي.

 فيما قصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عقب إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف