العراق يدين اقتحام القوات الإسرائيلية لباحة المسجد الأقصى

أربيل (كوردستان24)- دان مجلس الوزراء الإتحادي اليوم الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية، ساحة المسجد الأقصى واعتقال عدد من الأشخاص.

وجاء في بيان للمجلس، "يرفض العراق حكومة وشعباً، ما قامت به زمر الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام لباحة المسجد الأقصى في القدس الشريف، قلب فلسطين المحتلة، ليلة أمس الثلاثاء، وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلّين المعتكفين العزّل، وهم يؤدون صلواتهم ويحيون ليالي رمضان المبارك".

ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي، إلى "ردع هذه الأعمال الشائنة، التي لا تقيم وزناً لدين أو حرمة لمسجد، أو اعتباراً للناس العزّل، وأن يكون للمنظمات الدولية موقف واضح بشأن هذه الانتهاكات السافرة، والانتقامية من الشعب الفلسطيني الشقيق".

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية ليل الثلاثاء الأربعاء المسجد الأقصى لطرد من وصفتهم بـ"مثيري الشغب" الذين أدخلوا "مفرقعات نارية وعصيا وحجارة" وأوقفت أكثر من 350 شخصا في الحرم القدسي.

فيما قصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عقب إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.