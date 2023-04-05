مثنى أمين: اتفاق أربيل – بغداد يمهّد الطريق لحل كافة الخلافات مع بغداد

أربيل (كوردستان24)- قال عضو مجلس النواب العراقي مثنى امين، ان الاتفاق بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول استئناف تصدير نفط كوردستان، يمهّد الطريق لحل كافة المشاكل مع بغداد.

وقال مثنى أمين، لكوردستان 24، إن "الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، يمهّد الطريق لحل المشاكل بينهما، وهي فرصة جديدة لتعديل العقود مع شركات النفط".

وأضاف ان من شأن هذا الاتفاق أن يحول دون بيع نفط كوردستان، بثمن بخس، بل سيباع بسعر "سومو"، أي بالأسعار العالمية، أما في السابق فكان يتم بيعه بسعر أقل من السعر العالمي.

كما أوضح عضو البرلمان العراقي، أن العراق لم يعد بإمكانه إخفاء وإنكار المزايا المالية لمواطني إقليم كوردستان، حيث أنه كان في الماضي يتذرع بالخلاف حول الملف النفطي والآن لم يبق عذر.

ووقع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اتفاقا مع رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، الاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط كوردستان.

ولاقى الاتفاق ترحيبا من قيادات الإقليم ومن الأمم المتحدة وبرلمان الإقليم ومن الحكومة الإتحادية.