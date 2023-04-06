الجيش الإسرائيلي: قادرون ومستعدون لضرب إيران دون مساعدة أميركية

أربيل (كوردستان 24 ) - قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي ، إن بلاده يمكنها ،وهي مستعدة ، لشن هجوم استباقي على إيران، حتى بدون مساعدة الولايات المتحدة. وأضاف هاليفي "نحن مستعدون للعمل ضد إيران، والجيش الإسرائيلي لديه القدرة على الضرب في كل من البلدان البعيدة والقريبة من الوطن"،حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد هاليفي أنه "في السنوات المقبلة، سيعزز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير قدراته من أجل (ضربة استباقية على إيران)،وعلى الرغم من بعد المسافة،فإن مثل هذه الضربة ستكون ساحقة" . وأشار إلى أنه "إذا كانت الدولة اليهودية قادرة على مواجهة أي تحد أمني، فمن الأفضل دائمًا أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا". وقال "نحن نعرف كيف نتصرف بمفردنا. نحن دولة ذات سيادة تحتفظ بالحق في اتخاذ قراراتها. سيكون من الجيد أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا، لكن هذا ليس التزاما". ويقول قادة إسرائيليون مرارا وتكرارا إنهم لن يسمحوا لإيران بأن تصبح قوة نووية لأن ذلك يهدد وجود دولتهم .

في الأثناء، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري إن تصريحات رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي حول برنامج إيران النووي أزعجت مسؤولين إسرائيليين ودفعتهم إلى طلب توضيحات من الإدارة الأميركية. وكان ميلي قد قال في إفادة أمام اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية في مجلس النواب إن الولايات المتحدة "تظل ملتزمة كسياسة بمنع إيران من نشر سلاح نووي في الميدان"

ونقل أكسيوس عن أربعة مصادر قولها إن استخدام ميلي لتعبير "في الميدان" خلق انطباعا لدى المسؤولين الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة غيرت سياستها تجاه إيران وإنها ستتسامح مع امتلاك طهران لبرنامج أسلحة نووية. وقال ميلي أيضا إن إيران تحتاج إلى أسبوعين لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي. وأضاف أن الأمر "سيستغرق منها عندئذ عدة أشهر فقط لإنتاج سلاح نووي فعلي".

وقال موقع أكسيوس إن هذا التقييم أزعج أيضا المسؤولين الإسرائيليين، إذ أن عبارة "عدة أشهر" تشير إلى مدى زمني أقصر بكثير مقارنة مع تقييم المخابرات الإسرائيلية، فضلا عن قلق الإسرائيليين من عدم إبلاغ الولايات المتحدة لهم بهذا التقييم. وبعد عدة أيام من إفادته أمام اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية في مجلس النواب، قال ميلي في اجتماع للجنة القوات المسلحة بالمجلس إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران أبدا على سلاح نووي.

ولم يستخدم هذه المرة عبارة "نشر سلاح نووي في الميدان"، غير أنه كرر تصريحاته بأن إيران سوف تحتاج بضعة أشهر لانتاج سلاح نووي فعلي إذا خصبت ما يكفي من اليورانيوم إلى مستوى 90 في المائة. واعتبر المسؤولون الإسرائيلييون تصريحات ميلي أمام لجنة القوات المسلحة بمثابة التوضيح الذي كانوا يأملون فيه. وقال مسؤول إسرائيلي "طلبنا من إدارة بايدن إصلاحها (التصريحات) وقد فعلوا ذلك