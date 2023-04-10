حرس الحدود يحبط محاولة إدخال 10 آلاف حبة كبتاغون إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- ألقى حرس الحدود العراقي القبض على شخصٍ أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي العراقية بطريقةٍ غير قانونية وبحوزته كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة.

وقالت قيادة قوات حرس الحدود، إن الفوج الأول اللواء التاسع عشر ضمن قيادة المنطقة السادسة ألقت القبض "على متهم بحوزته 10 آلاف حبة كبتاغون كان يروم إدخالها إلى الأراضي العراقية".

وأوضحت القيادة في بيانٍ لها، الاثنين، أن العملية تأتي "ضمن مهامها لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف البيان، الذي تابعته كوردستان 24، أن قيادة حرس الحدود سلّمت الشخص "إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتُعلن السلطات الأمنية العراقية بين حينٍ وآخر إلقاء القبض على مروّجي المخدرات يحاولون إدخال الحبوب المخدرة إلى العراق، معظمها قادمة من سوريا.