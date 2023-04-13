السوداني يمنح ستة وزراء فرصة أخيرة قبل تغييرهم

أربيل (كوردستان 24 ) - يعتزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اجراء التعديل الوزاري على كابينته الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل وجود مؤشرات ضعف بتطبيق برنامجهم الحكومي رغم مرور خمسة أشهر على عمر الحكومة.

وبحسب المنهاج الذي وضعه السوداني لحكومته، فإنه أورد نقطة تفيد بأنه سيعتمد التقييم لعمل الوزراء خلال ستة أشهر من تسنمه لرئاسة الحكومة العراقية، وحينها سيقرر الإبقاء على الوزراء أو تغييرهم وفق التقييم.

وبعد مرور خمسة اشهر على عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبقى امام الوزراء المشمولين بالتغيير (5- 6) وزراء شهر واحد فقط لتطبيق برنامجهم الحكومي وبخلافه سيتم الاستبدال بآخرين.

وفي السياق افاد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، بمنح ستة وزراء في حكومة شياع السوداني فرصة أخيرة قبل اجراء التغيير الوزاري المرتقب.

وقال جعفر في تصريحات صحفية ، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منح ستة وزراء في حكومته فرصة أخيرة لتعديل عملهم ومنهاجهم الحكومي".

وأضاف، ان "التغيير المرتقب يأتي ضمن نهج جديد رسمه السوداني لحكومته، يعتمد على مبدأ تقييم أداء الكابينة الوزارية في مدى تطبيق برنامجه الحكومي".

وأشار جعفر الى ان " المعلومات المتوفرة تفيد بتغيير ستة وزراء ضمن الكابينة الحكومية الحالية بعد ظهور مؤشرات ضعف في أدائهم الحكومي المعهود".

ورجح عدد من النواب في وقت سابق، أن يقوم السوداني نهاية نصف العام الأول من ولايته بإجراء تغييرات على وزرائه، فيما يحدد البرلمان سقفاً زمنياً لتقييم أدائه مع حكومته لا يتعدى ستة أشهر عبر تقرير خاص.