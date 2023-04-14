وثائق سرّية تكشف صفقة الأسلحة الصينية الفتاكة إلى روسيا

أربيل (كوردستان 24)- كشفت الوثائق العسكرية الأميركية المسرّبة مؤخّراً، أن الصين وافقت على تقديم ما أسمتها بـ "أسلحة فتاكة" لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وكشفت المعلومات المسربة أن جهاز المخابرات الخارجية الروسي أفاد بأن اللجنة العسكرية المركزية الصينية "وافقت على التزويد الإضافي" للأسلحة وأرادت إبقاءها سرية.

وقدم التقرير الدليل الأكثر تفصيلاً حتى الآن، لما أدى إلى موجة من تحذيرات إدارة بايدن إلى بكين ابتداءً من أواخر فبراير شباط.

من جانبه، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية "لم نرَ دليلاً على أن الصين نقلت أسلحة أو قدمت مساعدة قاتلة لروسيا، لكننا ما زلنا قلقين ونستمر في المراقبة عن كثب".

من جهتها شجبت الصين، تلك التصريحات الأميركية وقالت إنها لن تقبل أبداً الإكراه أو "أصابع الاتهام الأميركية"، وفق العربية نت.

لكن الوثيقة المسربة تلقي الضوء على علاقة روسيا العميقة بالصين، التي تعد الآن الصديق الخارجي الرئيسي لموسكو، حيث إن حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا تترك روسيا معزولة بشكل متزايد.

وعلى الرغم من أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بدا وكأنه يعزز علاقته مع بوتين خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام لموسكو الشهر الماضي، إلا أن بكين أحجمت عن تأييد جهود الرئيس الروسي في أوكرانيا بشكلٍ كامل، وبدلاً من ذلك وضعت نفسها كصانع سلام محتمل.