سیاسة

رئيس مجلس النواب يلتقي وليَّ العهد السعودي

author_image مظفر مزوري
العراق مجلس النواب العراقي ولي العهد السعودي التعاون المشترك السلطة التشريعية الحلبوسي

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت في جدة وليَّ العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

واستعرض اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس النواب دعم السلطة التشريعية لجهود الحكومة العراقية في المضي بتعزيز التعاون من خلال المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما بحث اللقاء جهود المملكة في استقرار المنطقة، ودور العراق في هذا الشأن.

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