سیاسة

محافظ أربيل يضع الحجر الأساس لترميم شارع اربيل - خبات

author_image سوار أحمد
کوردستان محافظ اربيل ترميم شارع اربيل خبات

أربيل (كوردستان24)- تم اليوم الأحد 16 نيسان ابريل 2023، وضع الحجر الأساس، لتجديد شارع أربيل - خبات من قبل محافظ أربيل أوميد خوشناو.

وسيتم ترميم هذا الشارع الرئيسي، بكلفة مادية، تبلغ 3 مليارات و842 مليونا و208 آلاف دينار.

وسيمتد تجديد الطريق بدءا من غوير إلى نقطة التفتيش القديمة في كاني كرزالا وجانب الإياب من نقطة تفتيش كاني كرزالا القديمة إلى الطرق الثلاثة في غوير وعند نقطة تفتيش كاني كرزالا على بعد 6 كيلومترا من مقاطعة خبات.

وقال أوميد خوشناو، محافظ أربيل، في مؤتمر صحفي حول ترميم شارع خبات-أربيل "كان هذا أحد المطالب الرئيسية لسكان المنطقة، ومن حقهم المطالبة به".

وبحسب أوميد خوشناو، فإن طريق أربيل-خبات كان يعاني من مشاكل كثيرة وكان من الصعب السير فيه، مما تسبب في حوادث مرورية، لذلك قرروا ترميم الطريق.

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