سیاسة

بعد الجزائر...وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في زيارة مرتقبة إلى تونس

author_image سوار أحمد
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في جنازة سلفه وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم في مسجد سعد بن معاذ بالعاصمة دمشق، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. © أ ف ب/ أرشيف
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في جنازة سلفه وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم في مسجد سعد بن معاذ بالعاصمة دمشق، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. © أ ف ب/ أرشيف
سوریا فيصل المقداد تونس الجزائر سوريا

أربيل (كوردستان24)- بعد زيارته الجزائر السبت، يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الإثنين إلى تونس، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية التونسية.

 وتعزز زيارة المقداد للمنطقة المغاربية انفتاح بلدان عربية على دمشق، وتقليص عزلتها التي فرضت عليها نتيجة أعمال القمع التي واجهت سلطاتها الاحتجاجات قبل أكثر من عشر سنوات.

وتعزز زيارة المقداد انفتاح دمشق على العالم العربي بعد عزلة لأكثر من عشر سنوات، وتأتي بعد زيارته للجزائر المجاورة السبت.

واتفقت سوريا وتونس الأربعاء على إعادة فتح سفارتيهما لدى بعضهما البعض، وذلك بعد 11 عاما من قطع تونس العلاقات احتجاجا على حملة قمع دامية ضد المتظاهرين المعارضين للرئيس السوري بشار الأسد.

وتقلص التحركات الدبلوماسية المكثفة في الآونة الأخيرة تدريجيا عزلة سوريا في العالم العربي بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص واجتذبت العديد من القوى الأجنبية وقسمت البلاد وزعزعت استقرار المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية التي من المقرر أن تستضيفها الرياض في 19 مايو/ أيار، في خطوة تعكس تغييرا في النهج الإقليمي تجاه الصراع السوري.

ودعت الرياض وزير الخارجية السوري لإجراء محادثات الأربعاء في زيارة تاريخية، واتفق البلدان على إعادة فتح السفارات نقريبا.

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