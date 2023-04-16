سیاسة

وزير العدل العراقي يتوعّد الموظّفين المقصّرين في واجباتهم الوظيفية

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وزير العدل في الحكومة العراقية خالد شواني (وكالات)
وزير العدل في الحكومة العراقية خالد شواني (وكالات)
العراق خالد شواني وزير العدل الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير العدل في الحكومة العراقية، خالد شواني، إنه "لن يتهاون" مع أي موظف يثبت تقصيره في أداء مهامه وواجباته الوظيفية الموكلة إليه.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ عقده شواني مع المنفذين العدول في دوائر التنفيذ ببغداد للاطلاع على واقع عملها والمعوقات التي تواجهها.

وتخلّل الاجتماع مناقشة موضوع "تبسيط الإجراءات التنفيذية في المديريات ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، لتسهيل تنفيذ الأحكام القضائية لتحقيق العدالة وتعميق سيادة القانون".

وعقب اطلاعه على شكاوى المواطنين على أداء بعض مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، شدّد شواني على "عدم القبول بأية مساومة أو ابتزاز يمارسه الموظف بحق أي مواطن".

ولفت إلى أنه "ستكون هناك مراقبة شديدة من قبلنا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق كل من يثبت عليه ذلك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقال: "لن نتهاون مع أي موظف يثبت تقصيره في أداء مهامه وواجباته الوظيفية الموكلة إليه، والحكومة الحالية هي حكومة خدمات، لذلك يجب تبسيط الإجراءات وانسيابية في تنفيذ الخدمات العدلية للمواطنين".

 

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