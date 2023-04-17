وفد حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع قوباد طالباني

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان، صباح اليوم الاثنين، إلى مقرّ المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، للقاء نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.

ومن المُقرّر أن يناقش الوفد مع طالباني، عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لاجتماعات حكومة الإقليم.

يأتي ذلك، في أعقاب رغبة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وموافقته على إجراء وفدٍ حكومي زيارةً إلى نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، لحث الفريق الوزاري للاتحاد الوطني بالعودة إلى اجتماعات الحكومة.

ويتألّف الوفد الحكومي من رئيس الفريق الوزاري للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشتيوان صادق، وعضو الفريق الوزاري لحركة التغيير دانا عبد الكريم، فضلاً عن وزير الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود.