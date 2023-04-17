رئيس حكومة كوردستان يخصّص نحو 15 مليار دينار لمحافظة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص نحو 15 مليار دينار لمحافظة السليمانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة وافق على تخصيص مبلغ 14 مليار و975 مليون دينار لمحافظة السليمانية.

ومن المقرّر، بحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن يُخصّص هذا المبلغ لصالح بلدية السليمانية، ويُنفَق على عمليات جمع القمامة ونقلها.

يأتي هذا الإنفاق، في إطار اهتمام التشكيلة الوزارية التاسعة بخدمة مواطني إقليم كوردستان، ومراعاة المصلحة العامة في المحافظات والإدارات المستقلة في كوردستان.

وبحسب ما ورد في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، فإن المبلغ المخصّص لبلدية السليمانية سيُنفق خلال مدةٍ لا تقل عن عامٍ واحد.