سیاسة

السوداني يوجه الوزارات بتقديم تقارير شهرية تتضمن الإيرادات غير النفطية

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جميع الوزارات أن تقدّم تقارير شهرية تتضمن الإيرادات غير النفطية التي تستحصلها الوزارات ومناقشتها.
وذكر مكتب السوداني في بيان تابعته كوردستان 24 ، أن"الأخير شدد خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، على أهمية الاستمرار في زخم ما تحقق من البرنامج الحكومي، وأهمية أن يلمس المواطن جدّية أجهزة الدولة في تنفيذ المشاريع التي تعِد بإكمالها، من أجل بناء الثقة، وأن تتسارع الجهود خلال الأسابيع والشهور القادمة تعزيزاً لمبدأ الثقة وأن الدولة تفعل ما تعِد به".
وفي إطار المتابعة والرقابة، وجّه السوداني جميع الوزارات، أن"تقدّم تقارير شهرية تتضمن الإيرادات غير النفطية التي تستحصلها الوزارات ومناقشتها". 

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