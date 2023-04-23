استطلاعٌ للرأي يكشف تراجع شعبية ماكرون لأدنى مستوياتها

أربيل (كوردستان 24)- كشف استطلاعٌ للرأي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق "إيفوب"، أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون.

يأتي ذلك، بينما تتراجع شعبية ماكرون في أعقاب تعديل نظام التقاعد المثير للجدل والذي تسبب باندلاع احتجاجات في عموم المدن الفرنسية.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري لحساب صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أبدى نحو 26% فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس/آذار.

وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%)، والذي سجّل في ديسمبر/كانون الأول 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".

ونسبة التأييد المسجلة في الاستطلاع الحالي هي أدنى بـ15 نقطة مقارنة بشعبية ماكرون لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية في أبريل/نيسان 2022.

ومن أصل 72% من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47% إنهم "غير راضين بشكلٍ كبير"، بزيادة 7% عن استطلاع الشهر الماضي، وفق الجزيرة نت.

وتعكس هذه الزيادة الغضب الذي اعترى شريحة واسعة من الفرنسيين جراء إصدار ماكرون في 15 أبريل/نيسان مرسوم إصلاح نظام التقاعد بموجب آلية دستورية، دون طرحه أمام الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

وأجري الاستطلاع إلكترونيا في الفترة بين 14 و21 أبريل/نيسان، وشمل عينة من 1955 فرنسيا أتموا سن الـ18، وبهامش خطأ يتراوح بين 1 و2.3 نقطة.