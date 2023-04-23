اعتقال مجموعة من مواطني إقليم كوردستان في بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت القوات الأمنية في بيلاروسيا مجموعة من مواطني إقليم كوردستان، أثناء محاولتهم العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مصدر مطلع لكوردستان 24، أن "المواطنين المعتقلين سافروا إلى روسيا بتأشيرات سياحية في تشرين الثاني نوفمبر 2022، بهدف العلاج أو الدراسة، لكنهم بعد ذلك وصلوا إلى بيلاروسيا بسلك طرق غير قانونية، للعبور إلى الدول الأوروبية عبر حدود بيلاروسيا، ليتم اعتقالهم من قِبل القوات الأمنية البيلاروسية".

ولأن العراق لا يملك ممثلية دبلوماسية في بيلاروسيا، فإن كوردستان 24 حاولت التواصل مع السفارة العراقية في موسكو، لكن بسبب عطلة عيد الفطر لم يتسنى الحصول على أي تصريح، فضلاً عن أنه لم يصدر أي بيان رسمي من جانب المسؤولين البيلاوس بشأن عدد المعتقلين وجنسياتهم.

من المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، أن يقوم ممثل عن السفارة العراقية في موسكو، بمتابعة مكثفة لملف مواطني إقليم كوردستان والعراق المعتقلين في السجون البيلاروسية.