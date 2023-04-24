سیاسة

عضوٌ في المالية النيابية يكشف موعد التصويت على الموازنة

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عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر
کوردستان جمال كوجر مجلس النواب موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، أنه من المتوقّع التصويت على مشروع قانون موازنة 2023 بعد الـ 20 من شهر مايو أيار القادم.

وقال عضو اللجنة المالية عن كتلة الاتحاد الإسلامي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن حجم عجز الموازنة البالغ 64 تريليون دينار "هو مبلغٌ ضخم".

وأشار كوجر إلى وجود ثلاث ملاحظات رئيسية على مشروع القانون، تشمل "حجم العجز، وإجمالي مشروع الموازنة لثلاث سنوات والتي لا تتوافق مع قانون الإدارة المالية، والملاحظة الثالثة هي الفرق في المبلغ المخصص للمحافظات والوزارات".

وكانت الحكومة العراقية أرسلت في مارس آذار الماضي، مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، والتي تقدّر بنحو 198 تريليون دينار.

وفي الـ 13 مارس آذار، صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع الموازنة كجزءٍ من الاتفاقية بين أربيل وبغداد، وتلزم حكومة إقليم كوردستان بيع 400 ألف برميل من النفط يومياً.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، إن هناك تقدماً وتفاهماً جيداً  بين أربيل وبغداد.

واتفق رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى أربيل، على مواصلة العمل معاً وحل القضايا على أساس الدستور وجدول الأعمال الذي أقره مجلس الوزراء العراقي.

 

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