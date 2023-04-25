عائلةٌ كوردية في روسيا تتمسّك بعادات وتقاليد الأجداد (فيديو)

أربيل (كوردستان 24)- أحيت عائلة إيزيدية، أمس الاثنين، حفل زفاف في العاصمة الروسية، موسكو، وفق العادات والتقاليد الكوردية.

ورغم المسافة البعيدة التي تبعد العائلة عن كوردستان آلاف الكيلو مترات، إلا أنها تعيش بإحساسٍ عالٍ من الكوردية واحتفلت بزفاف ابنها وفق تقاليد الأجداد.

ومن خلال الاحتفال بهذه الطريقة، ترغب هذه الأسرة الحفاظ على هويتها الوطنية، بالرغم من إقامتهم الدائمة في موسكو التي تتحلى بمظهرٍ غربي تماماً.

ويعتبر الكثير من الكورد المقيمين في الخارج أن الحفاظ على اللغة الأم والعادات والتقاليد الكوردية واجباً رئيسياً عليهم لخدمة الأمة الكوردية، ويعتقدون أن ذلك يزيد من ارتباطهم بكوردستان.