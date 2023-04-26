مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش شراء القمح من الفلاحين ويصادق على مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 26 نيسان (أبريل) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، جرت مناقشة نتائج الزيارة التي أجراها فريق مجلس الوزراء إلى نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، والتي قدمها أعضاء الفريق.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الفريق على زيارتهم وجهودهم، وأكد قائلاً: "طالبنا نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني بحضور اجتماعات مجلس الوزراء، ونطلب منهم الآن العودة إلى الاجتماعات وأداء واجباتهم القانونية والإدارية من أجل خدمة المواطنين، إذ إن أي مشكلة وعقبة تحصل في إطار خدمة المصلحة العامة، يجب أن تُناقش في اجتماعات مجلس الوزراء".

كذلك شدد رئيس مجلس الوزراء بالقول: "نرغب في عودة فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونأمل أن يتحلوا بالمسؤولية ويؤدوا واجباتهم، وينبغي ألا يدفع المواطنون ضريبة عدم التزامهم بالدوام".

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، تحدث وزير التجارة والصناعة كمال مسلم عن عملية استلام القمح من الفلاحين لهذا العام من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية، وتطرق أيضاً إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى بغداد ومباحثاته مع الحكومة الاتحادية لغرض شراء القمح المسوق من فلاحي كوردستان، مشيراً إلى أن حواراتهم وجهودهم متواصلة بهذا الصدد.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية بهدف شراء القمح من فلاحي إقليم كوردستان.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة بذل أقصى الجهود لطمأنة الفلاحين في كوردستان من أن منتجاتهم الزراعية سيتم شراؤها.

وفي الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، قدمت وزيرة الإقليم للشؤون البرلمانية فالا فريد مشروع قانون (إنفاذ وتعديل تطبيق قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي رقم 10 لسنة 2005 في إقليم كوردستان).

وبعد المناقشات والمداولات وطرح جملة من الملاحظات والمقترحات، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون.

ثم عرض وزير الداخلية ريبر أحمد تقريراً يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة حوادث إطلاق النار في مدينة أربيل، واعتقال المخالفين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تتخذ دوائر ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان جميع الإجراءات اللازمة من أجل استتباب الأمن وحماية المواطنين وعدم التغاضي عن المجرمين والمخالفين مطلقاً، ويجب القضاء على ظاهرة حمل السلاح غير القانوني ووضع حد لامتلاك الأسلحة غير المرخصة.

وأهاب رئيس مجلس الوزراء بوسائل الإعلام كافة ألّا تصبح منبراً لترويج العنف ونشر الخوف والهلع، وحثها على أن تؤدي دورها المحوري في الحفاظ على السلم الاجتماعي وحمايته.

وفي الختام، قدم وزير الصحة سامان برزنجي ملخصاً عن انتشار مرض التهاب السحايا بين الأطفال في محافظة حلبجة، مؤكداً إجراء التحقيقات والمتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وأشار إلى أن المرضى يتلقون العلاج اللازم، والوضع تحت السيطرة.