"الصحة العالمية" تتوقع مزيداً من الوفيات في السودان

أربيل (كوردستان24)- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء، إن المنظمة تتوقع مزيداً من الوفيات في السودان؛ بسبب تفشي الأمراض ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال العنيف.

وقال غيبريسوس "بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء والمياه وتعطل الخدمات الصحية الضرورية بما في ذلك التطعيم".

وأوضح أن 16 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل في العاصمة السودانية.

في غضون ذلك أعلنت المنظمة أنها تجري "تقييماً معمقاً للمخاطر" الصحية بعد سيطرة أحد الطرفين المتحاربين في الخرطوم على مختبر توجد فيه عينات معدية جداً مثل الحصبة.

وقال مايكل راين، المكلف ببرنامج منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "الفريق على الأرض فضلاً عن فرقنا المكلفة بالمخاطر البيولوجية والأمن البيولوجي تجري تقييماً معمقاً للمخاطر".