برزنجي: إقليم كوردستان أصبح مركزاً مهماً في طب الأسنان وجراحتها

أربيل (كوردستان 24)- عقدت نقابة الأطباء بدهوك، الجمعة، مؤتمراً علمياً في مجال طب الأسنان وجراحتها، بمشاركة 400 طبيب، معظمهم من دهوك وأربيل والموصل.

ويهدف المؤتمر الذي عُقِد بالتنسيق مع وزارة الصحة في إقليم كوردستان، للنهوض بالقطاع الصحي في الإقليم، خاصةً في مجال طب الأسنان.

وقال وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي لـ كوردستان 24: "أصبح الإقليم مركزاً مهماً في مجال طب الأسنان وجراحتها".

وأكّد برزنجي أن الإقليم "متقدمٌ جداً في طب الأسنان، وتنظيم هذا المؤتمر هو إظهار كوردستان كمركز علمي مهم في هذا المجال".

من جانبه، قال رئيس نقابة أطباء الأسنان بدهوك، سعيد برواري، إن الهدف من المؤتمر هو "النهوض بالقطاع الصحي في كوردستان وخاصة في مجال طب الأسنان".

واعتبر خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن المؤتمر "كان فرصةً جيدة لخريجي كليات طب الأسنان، وسيزيد من معرفتهم لاستخدام أحدث التقنيات في مجال تخصصهم".