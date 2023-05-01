سیاسة

مسرور بارزاني.. حكومة إقليم كوردستان تواصل برنامجها الاصلاحي للنهوض بالاوضاع المعيشية للعمال

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين 1 أيار 2023 الطبقة العاملة في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة يوم العمال العالمي، مثمناً دورهم الحيوي في بناء كوردستان، مؤكداً مواصلة حكومة إقليم كوردستان تنفيذ برنامجها الاصلاحي للنهوض بالاوضاع المعيشية للعمال.

 

وفيما يلي نص البيان :

بمناسبة حلول يوم العمال العالمي، نتقدم بأسمى التهاني وأطيب الأمنيات إلى الطبقة العاملة في كوردستان والعراق والعالم، كما نثمن ببالغ الاعتزاز والتقدير الجهود التي يبذلها عمالنا ودورهم الحيوي في مسيرة إعمار كوردستان وازدهارها.

تواصل حكومة إقليم كوردستان تنفيذ برنامجها الإصلاحي للنهوض بالأوضاع المعيشية للعمال، وقد جاء إقرار قانون العمل في الإقليم مؤخراً ضمن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة من أجل تحسين حياة العمال وضمان حقوقهم من حيث الصحة والسلامة المهنية وتأمين حقوقهم القانونية، بما يضع حداً لكل أشكال الظلم والتعسف تجاههم.

مبارك يوم العمال العالمي، مع تمنياتنا لهم بحياة أفضل.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2023/5/1

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