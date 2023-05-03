رئيسة وزراء ايطاليا تدعو مسرور بارزاني لزيارة روما

أربيل (كوردستان24)- نقل وزير الدفاع الايطالي غويدو كروسيتو تحيات ودعوة رئيسة الوزراء الايطالية لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لزيارة روما، مؤكداً التزام ايطاليا بدعم البيشمركة من أجل مكافحة الارهاب وإحلال الامن والسلام في المنطقة.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية في فيس بوك "استقبلنا اليوم وزير الدفاع الإيطالي السيّد غويدو كروسيتو، وتباحثنا بشأن الوضع العام في العراق، وناقشنا سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا".

وأضاف البيان "نقل وزير الدفاع الإيطالي إلينا تحيات ودعوة رئيس الوزراء الإيطالي لزيارة روما، كما لفت إلى أنه يعدّ نفسه صديقاً لشعب كوردستان، كذلك أكد التزام بلاده في مواصلة دعم البيشمركة من أجل مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في المنطقة".

وأوضح بيان رئيس الحكومة "شكرنا إيطاليا على علاقاتها الودّية مع إقليم كوردستان ومساندتها لشعب كوردستان، وأعربنا عن أملنا بالمضي في تعزيز العلاقات بين الإقليم وإيطاليا في جميع المجالات، ولا سيّما في ظل وجود العديد الفرصة المواتية للارتقاء بالعلاقات والاستفادة من الخبرة الإيطالية المتقدمة".