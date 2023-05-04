ريبر أحمد: بغداد تتعامل بطريقة لا مسؤولة مع ملف اللاجئين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، اليوم الخميس 4 أيار مايو 2023، ان الحكومة العراقية تتعامل بطريقة لا مسؤولة مع ملف اللاجئين في إقليم كوردستان.

وجاء حديث أحمد في مؤتمر صحفي، خلال افتتاح أول مركز لتسجيل اللاجئين، في بلدة بحركة بمدينة أربيل.

وقال وزير الداخلية ريبر أحمد، ان "هذا المشروع سيمكن من تقديم المساعدات للاجئين في إقليم كوردستان وسيقدم المساعدة لأكثر من 100 ألف شخص".

وأضاف أحمد، أن "الأوضاع لغاية الآن غير مناسبة لعودة اللاجئين ونتمنى عودتهم بسلامة بعد تحسن الظروف"، مؤكداً أن "حكومة إقليم كوردستان، ستعمل كل ما بوسعها من أجل اللاجئين طوال فترة وجودهم بالإقليم".

واكد على ضرورة عدم ترك دعم اللاجئين على حكومة الإقليم فقط"، مشيرا الى ان "العراق ورغم أنه بلد غني إلا أن هناك تقصيراً، ووزارة الهجرة العراقية تتعامل بطريقة لا مسؤولة مع هذا الملف في الإقليم".

وأكد أحمد، أن "حكومة الإقليم تؤيد العودة الطوعية للنازحين واللاجئين ولن تتخذ أي قرار بالعودة القسرية لأناس هم بحاجة إلى مساعدة".

وسيعمل المركز الجديد، كمقر شامل لخدمات التسجيل والحماية، مما يسمح للمفوضية بالحصول على بيانات حيوية لتقديم شهاداتها ودعم اللاجئين، وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

ويمكن للاجئين في المركز، الوصول إلى مكتب المعلومات للتعرف على الخدمات الإنسانية والعامة المتاحة والمساعدة القانونية، كما يمكن للنساء والأطفال الناجين من العنف الحصول على خدمات نفسية اجتماعية متخصصة.