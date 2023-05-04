سجن وغرامة مالية.. كوردستان تتوعّد حاملي الأسلحة غير المرخصة بعد الموعد المحدّد

أربيل (كوردستان24)- توعدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 4 أيار مايو 2023، بعقوبة السجن والغرامات المالية، لكل شخص يتم ضبط سلاح غير مرخص معه بعد الموعد الذي حددته وزارة الداخلية في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم مديرية الشرطة العامة في الإقليم، المقدم كارزان أمير غفوري، في مؤتمر صحفي، إن "المواطنين الذين سيقدمون طلبات ترخيص أسلحتهم سيتسلمون وصلاً بذلك، وبعد 21 تموز المقبل، سيتم التعامل مع أي سلاح غير مرخص كسلاح (غير قانوني) يعاقب على إثرها حامله".

وتابع غفوري، انه "لغاية الآن تم تسجيل عدد من أسلحة المواطنين، والآن جرى تسجيل حتى سلاح البيشمركة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها".

وأكد أنه "بعد هذا التسجيل سيتم تصنيف جميع الأسلحة بالطريقة التي يسهل معرفة تفاصيل حاملها بشكل سهل".

وحددت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، يوم 21 من شهر تموز المقبل، موعدا نهائيا لتسجيل السلاح غير المرخص، فيما توعدت بعقوبات تصل للسجن ثلاث سنوات لمن يحتفظ بسلاح غير مرخص بعد انتهاء المهلة المحددة.

وقالت الداخلية في بيان، "اذا تم ضبط أي سلاح بعد ذلك التاريخ بحوزة أي شخص فإنه سيواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن سنة واحدة لغاية ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مقدارها من مليونين الى ثلاثة ملايين دينار.

واضاف أن "الأشخاص الذين سيتم تسجيل سلاحهم فإنها لن تصادر منهم بشرط عدم حملها خارج المنزل، مبينا أنه يمكن لهم استحصال رخصة للسلاح أو بيعه بعد تسجيله".

وأطلق إقليم كوردستان عددا من حملات ضبط الأسلحة غير المرخصة، بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني وأسهمت في خفض معدل القتل الجنائي.

ووافق برلمان كوردستان في مطلع آذار مارس 2022 على قانون الأسلحة في الإقليم. وفي 21 تموز يوليو من العام نفسه أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة تتعلق بشراء الأسلحة وبيعها.