سیاسة

بسبب مهنيتها العالية.. هيئة الإعلام والاتصالات توجه الشكر لكوردستان 24

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الاتصالات كوردستان24

أربيل (كوردستان24)- وجّهت هيئة الإعلام والإتصالات الشكر والتقدير لقناة كوردستان 24، بسبب مهنيتها العالية في التغطية الإعلامية لمؤتمر دولي.

وجاء في كتاب رسمي "تهديكم هيئتنا أطيب تحياتها.. تتقدم إليكم هيئة الاتصالات بوافر شكرها وتقديرها نظرا لما لمسناه لديكم من مهنية عالية في التغطية الإعلامية للمؤتمر الدولي للاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التطرف، من خلال جهود قناتكم التي ساهمت بشكل فاعل في عكس الصورة الحقيقية عن المؤتمر، متمنين عليكم الاستمرار بنفس الروحية والعطاء خدمة لبلدنا العزيز.

ب

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف