بسبب مهنيتها العالية.. هيئة الإعلام والاتصالات توجه الشكر لكوردستان 24

أربيل (كوردستان24)- وجّهت هيئة الإعلام والإتصالات الشكر والتقدير لقناة كوردستان 24، بسبب مهنيتها العالية في التغطية الإعلامية لمؤتمر دولي.

وجاء في كتاب رسمي "تهديكم هيئتنا أطيب تحياتها.. تتقدم إليكم هيئة الاتصالات بوافر شكرها وتقديرها نظرا لما لمسناه لديكم من مهنية عالية في التغطية الإعلامية للمؤتمر الدولي للاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التطرف، من خلال جهود قناتكم التي ساهمت بشكل فاعل في عكس الصورة الحقيقية عن المؤتمر، متمنين عليكم الاستمرار بنفس الروحية والعطاء خدمة لبلدنا العزيز.