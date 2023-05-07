وزراء الخارجية العرب يتفقون على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة العربي الجديد، يوم الأحد، بأن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على عودة سوريا إلى الجامعة العربية مع تحفظ بعض الدول.

وأعلنت الصحيفة بأنه تقرر استئناف مشاركة وفود النظام السوري باجتماعات الجامعة العربية، اعتبارا من اليوم.

وقال المتحدث باسم الجامعة جمال رشدي أمس السبت، إن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا بشأن رفع تعليق عضوية النظام، إضافة إلى بحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لعودة النظام ودعوته إلى القمة العربية المقبلة في الرياض.

ولفت رشدي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إلى أنه "لن يكون هناك تصويت حول قضية العودة هذه، حيث إن القرارات في الجامعة تتخذ بالتوافق".

وكان مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، رجح في وقت سابق أن يتوافق وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون في القاهرة اليوم الأحد، على قرار يتضمن استئناف مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات مجلس الجامعة، وفق ما نقلت قناة المملكة الأردنية.

وكان وزراء خارجية مصر والعراق والسعودية والأردن وسوريا، قد اجتمعوا الإثنين الماضي في العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة كيفية تطبيع العلاقات مع دمشق.