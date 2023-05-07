واشنطن تعلّق على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أربيل (كوردستان 24)- انتقدت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأحد، قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، معتبرةً أن دمشق "لا تستحق هذه الخطوة".

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية إثر اجتماعٍ غير عادي على مستوى وزراء الخارجية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات المجلس، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 أيار مايو 2023.

وشكّكت واشنطن في رغبة الرئيس السوري بشار الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب في بلاده منذ عام 2011.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بلاده تعتقد أن الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد، للضغط من أجل حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وأن واشنطن تتفق مع حلفائها على "الأهداف النهائية" لهذا القرار.

قرار جامعة الدول العربية، الذي سبقته خلال الأسابيع الماضية مؤشرات انفتاح عربي على سوريا، يأتي قبل عشرة أيام من قمة عربية من المزمع عقدها في السعودية في 19 أيار مايو وليس معروفاً ما إذا كان الأسد سيشارك فيها أم لا.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي في القاهرة: "عودة سوريا لشغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف، بمعنى أن مسار التسوية للأزمة السورية ستأخذ مرحلة من الإجراءات".

وأضاف: "هي ليس بقرار لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وسوريا وهذا قرار سيادي لكل دولة على حدة، نحن نتحدث في هذا القرار عن شغل المقعد".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن عودة سوريا، التي لا تزال خاضعة لعقوبات غربية، إلى جامعة الدول العربية "مجرد بداية متواضعة جداً لعملية ستكون طويلة جداً وصعبة وتنطوي على تحديات".

وإثر اندلاع النزاع في سوريا، قطعت دول عربية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في تشرين الثاني نوفمبر 2011.

وعودة سوريا إلى حضنها العربي يتزامن مع تغيّر في الخارطة السياسية الإقليمية بعد الاتفاق السعودي-الإيراني الذي تُعلّق عليه آمال بعودة الاستقرار في منطقة لطالما هزتها النزاعات بالوكالة.