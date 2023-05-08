المندلاوي يدعو للإسراع في إقرار الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، إلى الإسراع في استكمال مناقشة قانون الموازنة الاتحادية العامة وإقراره.

جاء ذلك، خلال ترأس المندلاوي اجتماعاً للجنة المالية النيابية استضافت وزير المالية طيف سامي، أمس الأحد، لمناقشة مشروع قانون الموازنة.

وأوضح نائب رئيس البرلمان أن الشعب العراقي "بجميع أطيافه ينتظر إقرار الموازنة لارتباطها المباشر بحياته، ولن يعذر أحداً في حال تأخيرها".

مُشدّداً في الوقت ذاته، على أهمية "الإسراع في استكمال مناقشة وإنضاج المشروع"، بحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان.

ودعا البيان، الذي تابعته كوردستان 24، إلى تحديد الإجراءات المناسبة للتغلب على العقبات والتحديات الراهنة للإسراع في إقرار الموازنة.

مؤكداً على "ضرورة ضمان المستحقات المالية لأصحاب الدرجات الخاصة بالتعيين، وزيادة حصة المحافظات لإنجاز المشاريع المتلكئة والاستراتيجية".

وقال البيان: "جرى خلال الاجتماع إيضاح أبواب صرف مبالغ قانون الدعم الطارئ، والتأكيد على تزويد اللجنة المالية ببيانات مفصلة حولها".

كما ناقش اللقاء "تعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية، والمنح والإعانات، والرعاية الاجتماعية، والديون الداخلية والخارجية".

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 من مارس آذار الماضي، على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لأعوام 2023- 2024- 2025، بـ 198 ترليون دينار.

لكن البرلمان العراقي لم يقر القانون حتى الآن، رغم انتهائه من مناقشة المسودة خلال عقد عدة اجتماعات بحضور معظم أعضائه.

وفي وقتٍ سابق، أكّد عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، خليل غازي، أن مشروع قانون الموازنة سيكون جاهزاً للتصويت في الـ 20 مايو أيار الجاري.