تحالف "إدارة الدولة" يؤكّد على أهمية إقرار الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- جدّد تحالف "إدارة الدولة" التأكيد على أهمية إقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، أعلن خلاله يوم العاشر من مايو أيار الجاري موعداً نهائياً لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.

كما بحث الاجتماع الذي حضره أيضاً قيادات التحالف، بنود الاتفاق السياسي و بذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري.

وأكد المشاركون التزامهم بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي.

وتحالف إدارة الدولة هو ائتلافٌ برلماني عراقي تشكّل في الـ 25 سبتمبر أيلول 2022، في أعقاب انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي.

ويتكوّن التحالف من ستة قوى سياسية، هي الإطار التنسيقي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة، الاتحاد الوطني الكوردستاني، تحالف عزم وبابليون.

وجاء إعلان تحالف إدارة الدولة، تمهيداً لتشكيل حكومة عراقية متأخرة بعد مضي عام على انتخابات مجلس النواب في العاشر اكتوبر تشرين الأول 2021.

ويُمثل تحالف إدارة الدولة أكثرية نيابية، إذ اشتمل على كل الكتل البرلمانية الرئيسية بدون معارضة إلا من نواب مستقلين قليلين.