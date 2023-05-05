عضوٌ في اللجنة المالية يتوقّع موعداً قريباً للتصويت على الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضوٌ في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي أن اللجنة تواصل أعمالها لإقرار الموازنة الاتحادية، متوقّعاً الانتهاء من جميع إجراءات مشروع قانون الموازنة في الـ 20 مايو أيار الجاري، وسيكون جاهزاً للتصويت.

وقال عضو اللجنة خليل غازي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن جميع الإجراءات ستنتهي بحلول الـ 20 من مايو أيار الجاري، ومن ثم سيكون القانون جاهزاً للتصويت تحت قبة البرلمان.

مشدداً على أنهم يحاولون حل القضايا التي أصبحت مصدر خلاف بين الأطراف وحول حصة إقليم كوردستان، موضحاً أنهم لا يشعرون بالحاجة وسيحاولون حلها في المفاوضات.

ولفت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن أي تعديلات على مواد مشروع القانون "لن تؤثّر على رواتب الموظفين".

وكان مجلس النواب عقد اجتماعاً منتصف أبريل نيسان الفائت، ضمن الدورة العشرين، بحضور 198 نائباً، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبيه، لإجراء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

لكن عقب قراءة تقرير اللجنة المالية، قررت رئاسة المجلس تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي، وبعد المناقشات وتقديم الملاحظات، أنهى المجلس القراءة الثانية.

وكان مجلس النواب العراقي ، عقد جلسته مساء الأربعاء (5 أبريل / نيسان 2023) ، بحضور 235 نائباً، القراءة الأولى لمشاريع موازنة 2023 و 2024 و 2025.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار الماضي، على مسودة مشورع قانون الموازنة الاتحادية بـ 198 ترليون دينار.