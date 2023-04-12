سیاسة

مستشار السوداني يدعو للإسراع في إقرار الموازنة ويُحذّر من التأخير

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المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح
المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح
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أربيل (كوردستان 24)- اعتبر المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أن تأخّر إقرار الموازنة "سيحجب جزءاً من النفقات المهمة بالاقتصاد العراقي".

وقال محمد صالح: "الموازنة العامة الاتحادية، مسألة مهمة في حياة العراق الاقتصادية، فالنفقات الحكومية سواء الجارية حالياً ضمن قانون الإدارة المالية أو التي ستضاف في قانون الموازنة، تشكل نحو 50 بالمئة من الإجمالي العراقي، وتصل تأثيراته إلى نحو 85 بالمئة في النشاط الاقتصادي".

مؤكّداً  أن "تأخر إقرار الموازنة يعني حجب جزء من النفقات المهمة في الاقتصاد العراقي، ولاسيما المشاريع الجيدة والتعيينات والبرامج والالتزمات"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

ولفت مستشار السوداني إلى أن "الموازنة شيء كبير، وأي تأخير سيؤثر في فرص التقدم والنمو"، داعياً إلى "الإسراع في تشريع الموازنة بالأيام المقبلة".

وقال: "البلاد اليوم، في الفصل الخامس بدون موازنة، وهذا لا يؤشر صحة في مسار الاقتصاد، والإسراع في تشريع الموازنة مسألة استراتيجية ومهمة في تقدم العراق".

 

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