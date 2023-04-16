الحلبوسي: جلسة الأحد ستكون مخصصة للقراءة الثانية لمشروع الموازنة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن جلسة اليوم الأحد ستكون مخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

وقال الحلبوسي اثناء جلسة البرلمان في بيان، أن "الجلسة المُقبله ستكون يوم الأحد ومخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية".

وكان مجلس النواب، قد صوت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية، فيما أجل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 بطلب من ممثل الحكومة في المجلس".

وأضافت، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتة الى أنه "رفع جلسته إلى اليوم الأحد الساعة 8.30 مساءً".