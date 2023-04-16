سیاسة

الحلبوسي: جلسة الأحد ستكون مخصصة للقراءة الثانية لمشروع الموازنة

author_image سوار أحمد
العراق مجلس النواب الحلبوسي مشروع الموازنة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن جلسة اليوم الأحد ستكون مخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

وقال الحلبوسي اثناء جلسة البرلمان في بيان، أن "الجلسة المُقبله ستكون يوم الأحد ومخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية".

وكان مجلس النواب، قد صوت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية، فيما أجل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 بطلب من ممثل الحكومة في المجلس".

وأضافت، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتة الى أنه "رفع جلسته إلى اليوم الأحد الساعة 8.30 مساءً".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف