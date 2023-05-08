سیاسة

باربارا ليف تصف الاجتماع الثنائي بين رئيس وزراء كوردستان ونائبه بـ "الخطوة العظيمة"

وأشارت إلى أهمية اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.
author_image أحمد حاجي
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف
کوردستان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف مسرور بارزاني قوباد طالباني

أربيل (كوردستان 24)- وصفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، اليوم الإثنين، الاجتماع الذي عقد بين رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، بـ "الخطوة العظيمة".

وأشارت باربارا ليف في تغريدة على حسابها في تويتر، إلى أهمية اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، واصفةً اللقاء بـ "الخطوة العظيمة".

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وفي أجواء إيجابية، جرت مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية.

كما شهد الاجتماع، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف