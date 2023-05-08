باربارا ليف تصف الاجتماع الثنائي بين رئيس وزراء كوردستان ونائبه بـ "الخطوة العظيمة"

أربيل (كوردستان 24)- وصفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، اليوم الإثنين، الاجتماع الذي عقد بين رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، بـ "الخطوة العظيمة".

وأشارت باربارا ليف في تغريدة على حسابها في تويتر، إلى أهمية اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، واصفةً اللقاء بـ "الخطوة العظيمة".

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وفي أجواء إيجابية، جرت مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية.

كما شهد الاجتماع، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان.