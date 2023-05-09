شرطة السليمانية تلقي القبض على شخصٍ بتهمة سرقة 300 مليون دينار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة السليمانية، أن قسم مكافحة الجريمة بالمديرية وبالتعاون مع قسم مكافحة الجريمة في أربيل، ألقت القبض على شخصٍ متّهم بسرقة 300 مليون دينار وكميةٍ من الذهب وأشياءٍ ثمينة.

وقال بيانٌ لمديرية الشرطة، إن السرقة حصلت في السليمانية وتم إلقاء القبض على المتّهم في أربيل، وذلك بعد بلاغٍ من مواطنٍ أفاد بتعرّضه للسرقة.

وأضاف البيان، أنه بعد إجراء التحريات والتحقيق من جانب قسم مكافحة الجريمة في المكتب الغربي، وبالتعاون مع قسم مكافحة الجريمة بأربيل، تم إلقاء القبض على المتّهم في زمنٍ قصير بأربيل.

وأشار البيان، إلى أن المتّهم (د. ك. م) المولود عام 1997، ألقي القبض عليه وبحوزته مبلغ 300 مليون دينار وكمية من الذهب وأشياء أخرى ثمينة.

وقالت شرطة السليمانية، إن المتّهم كوردي الجنسية، اعترف بالجرم المنسوب إليه، واعتُقِل بموجب المادة 443 من قانون العقوبات.