سیاسة

الرئيس بارزاني يدعو الاطراف الكوردستانية الى فتح صفحة جديدة

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني جميع الاطراف الكوردستانية الى فتح صفحة جديدة وعقد اجتماع موسع بين جميع الاطراف، داعياً الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لعقد اجتماع ايضا لازالة الضبابية الموجودة.

وقال الرئيس مسعود بارزاني في كلمة له اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في منطقة بارزان "أوجه نداء الى جميع الاطراف الكوردستانية الى فتح صفحة جديدة وعقد اجتماع موسع قبل الثامن عشر من هذا الشهر لبحث جميع المشاكل ومعالجتها، وقبل هذا الاجتماع ادعو المكتبين السياسيين الاتحادج الوطني والديمقراطي الكوردستاني لعقد اجتماع لازالة الضبابية الموجودة ونهيئسة الظروف لعقد الاجتماع الموسع".

أما عن العلاقات بين أربيل وبغداد، قال الرئيس بارزاني "نرى إرادة قوية ونية صادقة، ومن هنا اريد أن اشكر الاخ محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، لما يبذله من جهود من أجل تطبيق الاتفاقية السياسية بكل جرأة، ومن هنا اقول له إننا ندعمك بكل قوتنا، وأثبت لنا في حال اذا كان هناك نية صادقة وإرادة قوية لن تكون هناك مشاكل عالقة بدون حلول، ونأمل ان تستمر هذه العلاقة الجيدة بين أربيل وبغداد من أجل حل كافة القضايا العالقة بين الطرفين.

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