أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم السبت 12 ايار 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 146.300 دينار عراقي

100 يورو = 160.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 179.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 7300 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 2950 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2027 دينار عراقي

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال عيار 24 = 500.000 دينار عراقي

1 مثقال عيار 21 = 435.000 دينار عراقي

1 مثقال عيار 18 = 375.000 دينار عراقي