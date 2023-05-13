أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم السبت 12 ايار 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 146.300 دينار عراقي
100 يورو = 160.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 179.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 7300 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 2950 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2027 دينار عراقي
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال عيار 24 = 500.000 دينار عراقي
1 مثقال عيار 21 = 435.000 دينار عراقي
1 مثقال عيار 18 = 375.000 دينار عراقي