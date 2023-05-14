مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني

أربيل (كوردستان24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات، اليوم الأحد 14 أيار 2023، ان مجلس وزراء إقليم كوردستان، سيعقد جلسة هي الأولى منذ إعلان فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني الوزاري عودته للمشاركة في اجتماعات الحكومة، لمناقشة عدة ملفات ومنها استئناف تصدير نفط الإقليم.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، بأن مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة عدة محاور، أولها، استعراض آخر مستجدات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، في إطار الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

أما في المحور الثاني، فستتم مناقشة ملف التنظيم المالي العام في إقليم كوردستان.

فيما كان استعراض تقرير وزارة الداخلية للتقييم الوطني الصادر من قبل الحكومة الاتحادية بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق المحور الثالث للجلسة.

يأتي ذلك بعدما أعلن مساء أمس رسمياً عن عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة قوباد طالباني للمشاركة في جلسات مجلس وزراء إقليم كوردستان، بعد مقاطعة استمرت أكثر من ستة أشهر إثر خلافات سياسية.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 8 أيار الجاري، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، "وفي أجواء إيجابية، جرت مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية".

واطلق الرئيس مسعود بارزاني مبادرة وطنية بدعوة جميع الأطراف السياسية الكوردستانية إلى التحاور والاجتماع قبل 18 أيار الجاري، وذلك خلال افتتاح صرح بارزاني التذكاري "متحف البارزاني" في بارزان يوم الخميس الماضي، وتأكيده ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد.