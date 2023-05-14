سیاسة

رئاسة إقليم كوردستان ترحّب بعودة الاتحاد الوطني لاجتماعات مجلس الوزراء

author_image Kurdistan24 اربیل
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أربيل (كوردستان 24)- رحّبت رئاسة إقليم كوردستان بعودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني إلى اجتماعات مجلس الوزراء، متمنيةً أن تكون هذه الخطوة بدايةً لحل القضايا الداخلية الأخرى في إقليم كوردستان. 

وقالت رئاسة الإقليم في بيانٍ لها اليوم الأحد، إن الإقليم يحتاج إلى التوافق والتضامن والوحدة أكثر من أي وقتٍ مضى.

وأكدت رئاسة الإقليم أنها ستواصل جهودها لحل جميع القضايا العالقة عبر الحوار والتفاهم، مبديةً استعدادها لدعم أية خطوة من شأنها تعزيز موقف إقليم كوردستان.

وكان الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن أمس السبت، أنه سيشارك في اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان ليوم الأحد، بعد أشهرٍ من المقاطعة.

يأتي ذلك بعد مبادرةٍ أطلقها الرئيس مسعود بارزاني خلال كلمةٍ له في افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري، الخميس، لحل جميع المشاكل والخلافات العالقة بين الأطراف الكوردية، خاصةً بين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) لإنهاء الوضع المتأزم والانسداد السياسي في الإقليم.

ودعا الرئيس بارزاني في كلمته، المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني للاجتماع وإنهاء الخلافات بينهما، والتحضير لعقد اجتماعٍ موسّع قبل الثامن عشر من مايو أيار الجاري للتوصل لاتفاقٍ وتفاهمٍ مشترك. 

 

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