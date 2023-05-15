اندلاع اشتباكات بين الشرطة و ’حزب الله’ في بغداد

أربيل (كوردستان 24 ) - أفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع اشتباكات بين الشرطة الاتحادية وكتائب "حزب الله"، على خلفية محاولة تجريف لبعض الأراضي في منطقة الدورة ببغداد.

وقال المصدر لـ كوردستان 24 إن اشتباكات وقعت بين الشرطة الاتحادية و "كتائب حزب الله" ضمن منطقة البوعيثة في الدورة، أسفرت عن إصابة اثنين من منتسبي الشرطة الاتحادية وحالتهم خطرة جداً".

وأشار إلى أن الاشتباكات حصلت نتيجة رفض "كتائب حزب الله" تجريف أراض زراعية زعموا إنها تابعة لهم.

وأوضح المصدر أنه تم تطويق منطقة "البوعيثة" بالكامل وإغلاق المداخل والمخارج، مرجحاً وصول قوة من "أمن الحشد" لهدف فض النزاع.