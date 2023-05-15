الدوحة.. فريق آخر من كوردستان 24 يشارك في ورش عمل لقناة الجزيرة

أربيل (كوردستان24)- وصل اليوم الاثنين 15 أيار 2023، فريق آخر من قناة كوردستان 24 الى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف المشاركة في ورشات عمل لقناة الجزيرة.

ويشارك الفريق في ورش عمل مختصة بالأخبار والمتابعة والتخطيط وكيفية تأمين ضيوف للبرامج، والتي ينظمها معهد الجزيرة للإعلام.

ويأتي هذا ضمن اتفاقية التعاون في مجال الاستشارات الإعلامية، التي تم إبرامها بين مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام ومعهد الجزيرة للإعلام.

وفي وقت سابق من شهر أيار مايو الجاري، شارك فريق آخر، في ورش تناولت آلية عمل الغرافيك ومراقبة الجودة والعمل الفني والعديد من المواضيع الأخرى.

والاتفاقية التي تم توقيعها منذ نحو عام، رحب بها المدير العام لمؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي في حينها بهذه الاتفاقية، وأشار إلى أنها ستكون ذات أثر إيجابي في مجال رفع الكفاءات العاملة في القناة.

هذا ووصفت مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري الاتفاقية، في مقر المعهد بالعاصمة القطرية الدوحة، بأنها خطوة إيجابية تصبّ في مبادرة تعزيز الشراكات والاتفاقات الدولية.