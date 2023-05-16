سیاسة

القوات الأمنية تلقي القبض على 14 مطلوباً وفق تهم مختلفة

author_image سوار أحمد
صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف
العراق القوات الأمنية اعتقال عناصر ارهابية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في محافظة ميسان التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 14 مطلوبا للقضاء وفق قضايا إرهابية وجنائية مختلفة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه" تم القبض على 8 من المطلوبين خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من قضاء العمارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة".

وأضاف، أنه" بمتابعة ميدانية دقيقة ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة ديالى التابعة إلى المديرية ذاتها القبض على مطلوب للقضاء بتهم الإرهاب، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 1 \ 4 إرهاب".

وأكد، أن" عملية إلقاء القبض عليه تمت خلال تواجده في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى"، مشيرا إلى، أن" مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة النجف الأشرف، تمكنت من الإطاحة ب 4 من تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة، وتم تدوين أقوالهم بدائيا وقضائيا وإيقافهم وفق المادة 28 مخدرات".

ولفت البيان إلى، أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن  محافظة بغداد القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 421 خطف في منطقة الدورة جنوبي العاصمة"، مبينا، أنه" جرى تسليمه إلى جهة الطلب أصوليا".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف