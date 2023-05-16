القوات الأمنية تلقي القبض على 14 مطلوباً وفق تهم مختلفة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في محافظة ميسان التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 14 مطلوبا للقضاء وفق قضايا إرهابية وجنائية مختلفة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه" تم القبض على 8 من المطلوبين خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من قضاء العمارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة".

وأضاف، أنه" بمتابعة ميدانية دقيقة ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة ديالى التابعة إلى المديرية ذاتها القبض على مطلوب للقضاء بتهم الإرهاب، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 1 \ 4 إرهاب".

وأكد، أن" عملية إلقاء القبض عليه تمت خلال تواجده في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى"، مشيرا إلى، أن" مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة النجف الأشرف، تمكنت من الإطاحة ب 4 من تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة، وتم تدوين أقوالهم بدائيا وقضائيا وإيقافهم وفق المادة 28 مخدرات".

ولفت البيان إلى، أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة بغداد القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 421 خطف في منطقة الدورة جنوبي العاصمة"، مبينا، أنه" جرى تسليمه إلى جهة الطلب أصوليا".