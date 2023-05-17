أمن

محكمةٌ فرنسية تقضي بسجن ساركوزي 3 سنوات في قضية فساد

أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ
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ساركوزي
ساركوزي
العالم نيكولا ساركوزي جاك شيراك فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- أيّدت محكمة استئنافٍ فرنسية، الأربعاء، إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد، وسجنه لمدة 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

وبهذا الحكم، سيكون ساركوزي قد خسر طعناً على حكمٍ صُدِر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ.

وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.

ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أية مخالفات، معتبراً أنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.

وبذلك، أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ.

وأيدت المحكمة منعاً مؤقتاً لساركوزي من شغل وظائف عامة، كذلك وضع سيوارٍ إلكتروني بدلاً من احتجازه في السجن.

 

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