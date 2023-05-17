بغداد تودِع 200 مليار دينار في حساب حكومة كوردستان المصرفي

أربيل (كوردستان 24)- أودعت الحكومة الاتحادية ببغداد، اليوم الأربعاء، مبلغ 200 مليار دينار في حساب حكومة إقليم كوردستان المصرفي، على أن يودع المبلغ المتبقي يوم غدٍ الخميس.

وقال رئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، فارس عيسى: "اكتملت إجراءات إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقيمتها 400 مليار دينار".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24: "أرسلت بغداد 200 مليار دينار اليوم الأربعاء، إلى حساب الإقليم في بنك الرافدين فرع أربيل".

وتابع: "كما سيُرسَل الجزء الثاني من المبلغ /200 مليار دينار/ إما اليوم أو غداً عبر مصرف الرشيد فرع أربيل".

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان، في الـ 9 مايو أيار الجاري، أن مجلس الوزراء العراقي أودع 400 مليار دينار في الحسابات المصرفية لوزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان عبر فرع مصرفي الرشيد والرافدين بأربيل.