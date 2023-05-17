رئيس إقليم كوردستان يهنئ أردوغان بفوز حزبه في الانتخابات النيابية التركية

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 17 أيار مايو 2023، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات النيابية في البلاد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقته مؤسسة كوردستان 24، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، هنأ اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التركية، متمنياً له الموفقية والنجاح في الجولة الانتخابية الرئاسية الثانية".

وجدد رئيس الإقليم بحسب البيان "التأكيد على أن إقليم كوردستان يولي أهمية كبيرة للانتخابات في تركيا"، معرباً "عن ارتياحه لنجاح العملية الانتخابية، وتنظيمها الجيد، ومرورها بسلاسة، ولنسبة المشاركة العالية فيها".

كما أعرب نيجيرفان بارزاني "عن ثقته وتفاؤله بفوز الرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا"، مُعتبراً "فوز أردوغان بالمهم والضروري لشعب تركيا في المرحلة الحالية والمقبلة".

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفق ما أفاد البيان، "عن شكره وتقديره وحزب العدالة والتنمية لرئيس إقليم كوردستان على الاتصال والتهنئة"، وأكد "رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان".

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 أيار مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل رجب طيب أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كمال كليجدار أوغلو على 44.92​​​​​​​ بالمئة، وسنان أوغان على 5.17 بالمئة ومحرم إنجه (المنسحب) على 0.44 بالمئة.​​​​​​​

كما أسفرت الانتخابات البرلمانية عن حصول تحالف الجمهور الحاكم على 49.47 بالمئة من مقاعد البرلمان فيما نال تحالف الأمة المعارض على 35.02 بالمئة.