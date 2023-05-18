سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من الشركات الألمانية

كما أعرب رئيس الحكومة عن امتنانه وتقديره للدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا لإقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي لمكافحة داعش
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الشركات الألمانية

أربيل (كوردستان 24)-استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 18 أيار (مايو) 2023، وفداً ضم ممثلي الشركات الألمانية.

وجرى في الاجتماع بحث سبل تعزيز الاستثمار والعلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وألمانيا.

وعرض رئيس الحكومة نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في مجال التنويع الاقتصادي وتيسير عمل المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً.

كما أعرب رئيس الحكومة عن امتنانه وتقديره للدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا لإقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي لمكافحة داعش، كذلك جدد رغبة إقليم كوردستان في تعزيز وتوطيد العلاقات مع ألمانيا، فضلاً عن الاستفادة من تجربتها الصناعية المتقدمة.

وأشار الوفد التجاري وممثلو الشركات الألمانية إلى الدور البارز الذي يؤديه إقليم كوردستان في المنطقة، وأبدوا استعدادهم لتطوير أعمالهم وأنشطتهم واستثماراتهم في إقليم كوردستان.

4441114414
4441114414
4441114414
4441114414
4441114414
4441114414
4441114414
4441114414
4441114414
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف