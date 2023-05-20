جمال كوجر: سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة الاسبوع المقبل

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر ان مجلس النواب سيجتمع في اليومين المقبلين لمناقشة الموازنة، موضحاً أن اللجنة المالية تجتمع حالياً لبحث بنود الموازنة، مضيفاً ان مشروع قانون الموازنة سيطرح على البرلمان هذا الاسبوع لبحث بنود المشروع ليتم التصويت عليه الاسبوع المقبل.

وقال جمال كوجر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لكوردستان24 "ان اللجنة المالية في مجلس النواب تجتمع حالياً لبحث بنود مشروع قانون الموازنة العراقية، وسيتم إقرار الموازنة الاسبوع المقبل".

وأضاف كوجر "ان المواد المتعلقة بحصة الاقليم هي المادة 12 و 13 و 14 و 61، وهناك بعض النواب تحدثوا عن المادة 61 حول ارسال مبلغ 400 مليار دينار لاقليم كوردستان سنة 2022 لتصبح قرضاً على حكومة الاقليم، لكن هذه الاصوات قليلة، ووفقاً للاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية سيتم تمرير هذه المادة".

وأوضح عضو اللجنة المالية لكوردستان24 "لا يوجد هناك خلافات بين الاحزاب على مشروع قانون الموازنة، والمشروع سيطرح على مجلس النواب هذا الاسبوع ليتم التصويت عليه الاسبوع المقبل".

و رداً على سؤال عما اذا ستكون هناك عراقيل أمام تطبيق المواد التي تتعلق بحصة اقليم كوردستان مثل السنوات السابقة، قال كوجر "هذه المرة مختلفة، وهناك اتفاق كونكريتي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الحكومة الاتحادية وبحضور الوزراء المعنيين، لذلك لا اعتقد ان تكون هناك عقبات أمام ارسال حصة أقليم كوردستان هذا العام".