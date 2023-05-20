اقتصاد

جمال كوجر: سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة الاسبوع المقبل

author_image مظفر مزوري
کوردستان مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة حصة اقليم كوردستان رئيس الحكومة الاتحادية رئيس حكومة اقليم كوردستان اللجنة المالية

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر ان مجلس النواب سيجتمع في اليومين المقبلين لمناقشة الموازنة، موضحاً أن اللجنة المالية تجتمع حالياً لبحث بنود الموازنة، مضيفاً ان مشروع قانون الموازنة سيطرح على البرلمان هذا الاسبوع لبحث بنود المشروع ليتم التصويت عليه الاسبوع المقبل.

وقال جمال كوجر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لكوردستان24 "ان اللجنة المالية في مجلس النواب تجتمع حالياً لبحث بنود مشروع قانون الموازنة العراقية، وسيتم إقرار الموازنة الاسبوع المقبل".

وأضاف كوجر "ان المواد المتعلقة بحصة الاقليم هي المادة 12 و 13 و 14 و 61، وهناك بعض النواب تحدثوا عن المادة 61 حول ارسال مبلغ 400 مليار دينار لاقليم كوردستان سنة 2022 لتصبح قرضاً على حكومة الاقليم، لكن هذه الاصوات قليلة، ووفقاً للاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية سيتم تمرير هذه المادة".

وأوضح عضو اللجنة المالية لكوردستان24 "لا يوجد هناك خلافات بين الاحزاب على مشروع قانون الموازنة، والمشروع سيطرح على مجلس النواب هذا الاسبوع ليتم التصويت عليه الاسبوع المقبل".

و رداً على سؤال عما اذا ستكون هناك عراقيل أمام تطبيق المواد التي تتعلق بحصة اقليم كوردستان مثل السنوات السابقة، قال كوجر "هذه المرة مختلفة، وهناك اتفاق كونكريتي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الحكومة الاتحادية وبحضور الوزراء المعنيين، لذلك لا اعتقد ان تكون هناك عقبات أمام ارسال حصة أقليم كوردستان هذا العام".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف